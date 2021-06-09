Düğün salonuna yıldırım isabet etti, elektrik panosu yandı

Kırıkkale’de etkili olan sağanak yağışla beraber düşen yıldırım bir düğün salonunun elektrik trafosunda yangına neden oldu.

Kırıkkale kent merkezinde adeta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintilerine neden oldu. Sağanak yağış esnasında araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun girişinde bulunan elektrik panosuna da yıldırım isabet etti. Elektrik akımı ile birlikte panoda ufak bir patlama yaşanırken, bir anda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Salonun boş olması ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.



"Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti"

Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir, "Yıldırım düştükten sonra teller birbirine çarptı. Telin üzerinde giden elektrik akımı patlamaya neden oldu. Patladıktan sonra yüksek akım tesisatımıza geçti. Ondan sonra yangın çıkmaya başladı. Elektrik kesildikten sonra yangını söndürdük ve itfaiye geldi. Yıldırım düştükten sonra sigortalar patladı. Elektrik akımı da trafodan kaynaklandığından kablolar yandı" ifadelerini kullandı.

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