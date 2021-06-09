Düğün salonuna yıldırım isabet etti, yangını personel söndürdü

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, etkili olan sağanakta, düğün salonuna yıldırım isabet etti. Patlayan elektrik panosunda çıkan yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü

Bağlarbaşı Mahallesi Dr. Ahmet Ay Caddesi´ndeki Ayşe Mine Kazan'a ait düğün salonuna, öğle saatlerinde, sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Elektrik panosu patlarken, çıkan yangın, çalışanlar tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Düğün salonu çalışanı Yasin Kepir, "Elektrik panosuna yıldırım düşmesinin ardından teller birbirine çarptı. Daha sonra panoda patlama oldu. Patlamadan sonra tesisatımız zarar gördü" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-06-09 16:47:54



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