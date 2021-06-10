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Kırıkkale’deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

İHA

Kırıkkale’deki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Kırıkkale’de, korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısı, aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlandı.
Korona virüs ile mücadelede en büyük silah olan aşılama çalışmaları Türkiye’de hızlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Özel saklama koşulları nedeniyle yalnızca hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşısı, kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık Aile Sağlık Merkezleri’nde de yapılmaya başlandı.

ALO 182, eNabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, aile sağlığı merkezinde Kovid19 aşısı yaptırabiliyor. Kırıkkale kent merkezinde de randevusunu alan vatandaşlar, Hürriyet Aile Sağlığı Merkezinde BioNTech aşısının birinci dozunu oldu.

"Merkez ilçede 3 aile hekimliğinde başladı"
Aşı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Kırdı Harbawi, "Kırıkkale’de şu anda merkez ilçede toplam 3 aile hekimliğinde BioNTech aşı çalışmalarımız başlamış durumda. Bakanlığımızın talimatı gereği A grubu ve 4 hekimden fazla aile hekimi bulunduran merkezlerde bu uygulama başladı. İlerleyen süreçte daha da yaygınlaştırılması düşünülebilir. Ankara merkezdeki aşı depomuzdan periyotlarla ihtiyaca göre eksi 80 derecelik dolaplarda aşı temini sağlanıyor ve ilimizdeki dolaplara getiriliyor. Ardından hastanelere ve aile hekimliklerine çıkışı sağlanıyor" dedi.

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