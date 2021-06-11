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Yemen'de esir düşen Kırıkkaleli Hacı Dede'nin mektubu yıllar sonra torunlarına teslim edildi Esir Osmanlı askerlerinin mektupları torunlarına ulaştırılıyor

İHA

Yemen'de esir düşen Kırıkkaleli Hacı Dede'nin mektubu yıllar sonra torunlarına teslim edildi Esir Osmanlı askerlerinin mektupları torunlarına ulaştırılıyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizlere esir düşen Kırıkkaleli Hacı Dede'nin yazdığı fakat ailesine ulaşmayan mektup, yıllar sonra torunlarına teslim edildi.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünden Birinci Dünya Savaşı yıllarında Yemen'e cepheye giden Osmanlı ordusundaki Hacı Dede, arkadaşları ile birlikte İngiliz askerleri tarafından esir alındı. Kendilerine dair bilginin ailesine ulaştırılması ve haber almak için yaşadıklarını kağıda döken Hacı Dede'nin mektubu dönemin şartlarında ailesine ulaştırılamadı. O dönem adı Hilali Ahmer olan Türk Kızılay'ın arşivinde bulunan Süleyman oğlu Hacı Dede'nin 1918 yılında yazdığı mektubu, Osmanlı'dan Türkçe'ye çevrilerek yıllar sonra ailesine teslim edildi. Yemen'de 1914'te esir alındıktan sonra kampa götürülen Hacı Dede'nin yazdığı mektupta, "Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup alamadım. Bundan dolayı tahassul eden ahvali müellimemi hiçbir suretle tarif edemem. Lütfen atideki adrese bilmüracaa pederim Süleyman Ağa’nın hayat ve mematından birhaber yetiştirmenizi kemali ehemmiyet süzişle istirham eylerim efendim" ifadeleri yer alıyor.

"Torunları olarak mutlu ve gururluyuz"
Hacı Dede’nin torunu Murat Kuzucu, “Gurur meselesi bu. Keşke bu mektubu asıl sahiplerine verebilselerdi. Babam görse, dedelerimin eline geçse çok daha iyi olurdu. Ama şu anda bizler de torunları olarak mutlu ve gururluyuz. Ailece gerçekten çok sevinçliyiz. Bu gururu bize yaşatan, geçmişimizi hatırlatan Kızılay’a da teşekkür ediyoruz. İnşallah bizler de bundan sonra çocuklarımıza, onlar da çocuklarına aktaracağız ve hatırlatacağız” dedi.

"Dedem 1914'te esir düşünce Kızılay'a mektup yazmış"
Hacı Dede'nin torununun oğlu Mehmet Kuzucu da, “Dedem 1914’te esir düşmüş. Oradan Kızılay’a mektup yazmış. Bu mektup da bize ulaştı. Mektubu bize teslim ettiler. Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Dedem esir kalmış ve bir süre sonra kurtularak buraya dönüş yaptı. Burada da vefat etti. Biz böyle bir olayı bilmiyorduk. Öğrendiğimizde çok gururlandık. Bizi burada korumak için kendisi gitmiş ve savunmuş. Torunları olarak bizler gurur duyuyoruz. Bunu duyan ve merak eden bazı kişiler de geldi mektubu görmeye. Köyümüzde böyle bir mektup yazan dedemize dualarını edip gittiler” ifadelerini kullandı.

"Derslerde görürdük fakat hiç böyle düşünmemiştim"
Hacı Dede’nin torununun kızı 18 yaşındaki Yağmur Kuzucu ise, “Dedem duygularını çok güzel bir şekilde tarif etmiş mektupta. Gelir gelmez okuduk ve çok duygulandık. Osmanlı’da askerlerimiz esir düştü derlerdi, dedelerimiz de varmış. Hiç aklıma gelmezdi böyle dedemin Yemen’de esir düştüğü. Dersler görürdük fakat hiç böyle düşünmemiştim. Bu gurur bize yeter” diye konuştu.

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