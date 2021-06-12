Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

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Kırıkkale’de ağacın tepesinde ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Yenidoğan Mahallesi Hüseyin Kahya Parkındaki ağacın tepesinde çırpınan ve mahsur kalan bir güvercin gören vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye arabasının merdiveni ile mahsur kalan güvercinin yanına yaklaştı. Ayağına ip dolanan güvercini kurtaran ekiplerin çalışmalarını çevredekiler de meraklı gözlerle izledi.

Ağaçtan indirilen güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarılması sonrası itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.

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