Başkan Türkyılmaz, "Esnafımızın her zaman yanındayız"

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesinde bulunan esnaflarla bir araya geldi.

Her ay düzenli olarak halk günleri gerçekleştiren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu sefer Yenişehir Mahallesinde bulunan esnaflarla buluştu. Düzenlenen yemekte işletme sahipleri ile istişarede bulunan Başkan Türkyılmaz, yapılan ve yapılacak projelerden bahsetti. Esnafların da tek tek söz aldığı toplantıda karşılıklı soru cevap şeklinde merak edilen sorular cevap buldu. Yahşihan Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır beklediği toplantıda sorunlar tek tek not alınarak ilgili yerlere iletildi.



“Esnafımızın her zaman yanındayız”

Düzenlenen buluşma ile ilgili bilgiler veren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Yenişehir Mahallesi esnaflarımızla düzenlediğimiz yemekte bir araya geldik. Pandemiden dolayı etkilenen esnaflarımızın yanında olduğumuzu belirterek yaptığımız ve yapacak olduğumuz projelerimizi anlattık. Şu an devam eden Yurtkur Projemiz, başlayacağımız asfalt projemiz ve yapacak olduğumuz tüm projelerimizden bahsettiğimiz toplantımızda esnaflarımızın aynı zamanda istek, talep ve önerilerini dinledik. Yahşihan Belediyesi olarak esnaflarımızın sorunları varsa çözüm noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

