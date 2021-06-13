Kırıkkale'de engelli çocukların 'uçurtma' heyecanı Engelli çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar engelleri kaldırdı

Kırıkkale’de gerçekleştirilen etkinlikte uçurtma uçurarak doyasıya eğlenen engelli çocuklar, renkli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kırıkkale’de Bahşılı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Uçmak İçin Kanatlarım Var Benim” projesi hayata geçirildi. Ankara’da özel bir hastanede 8 aydır tedavi gören engelli bireyler, proje ile hayallerine kavuştu. Projenin son kısmında Karaahmetli Tabiat Parkı’nda engelli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Aileleriyle şenliğe katılan engelli çocuklar, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Mutlulukları gözlerinden okunan engelli çocuklar, ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Aralarında ilk kez uçurtma uçuran engelli çocukların da yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Yunus Sezer de “Uçmak İçin Kanatlarım Var Benim“ projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı. Fotoğraf sergisini çocuklarla birlikte gezen Vali Sezer, engelli sporcuların yaptığı halter gösterisini de izledi.



"Yavrularımızın mutluluğunu aileleri ile birlikte paylaşıyoruz"

Yaklaşık 8 aydır devam eden projede sona gelindiğini belirten Vali Sezer, “Projemizin bir ayağı Ankara’da, bir ayağı da Bahşılı Kaymakamlığımızın koordinesinde devam etti. Bizim yürüme engeli çeken ve diğer engelli çocuklarımıza yönelik hem rehabilitasyon hem fizik tedaviyi içeren bir programımız vardı. Çok şükür bugün de sonuçlarını görme imkânımız oldu. 10 yavrumuzun mutluluğunu burada aileleri ile birlikte hep beraber paylaşıyoruz. Bir kızımız bugün ilk kez yürümenin sevinicini yaşadı. Bugün ayrıca sergi açılışımız da vardı. Bize rehberlik eden kızımız annesi ile daha önce çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi. Kızımız annesinin elini tutmuş, annesinin elinde kendisini taşımaktan dolayı oluşan nasır ve ameliyat izleri vardı. Bu yavrular hepimizin yavruları. Toplum olarak bu yükü hep beraber başımızın üstünde taşımamız, ailelerin sorumluluğunu paylaşmamız lazım” dedi.



"Dinek Dağı'ndaki alanı engelli yavrularımızın rehabilitasyonu için kullanmayı düşünüyoruz"

Vali Sezer, “Bu ve buna benzer projeler hem aileleri mutlu ediyor hem de yavrularımızın topluma kazandırılması adına çok önemli ve anlamlı projeler. Bunları inşallah devam ettireceğiz. Dinek Dağı'nda malumunuz büyük bir Gençlik Kampı ve Atlı Safari alanımız var. Orayı da biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşüp yine engelli yavrularımızın rehabilitasyonu için kullanmayı düşünüyoruz. Onun için de planlama yaptık. Türkiye’nin her yerinden gelecek kişiler için orayı bir merkeze dönüştürme niyetimiz var. İnşallah bu amacımıza da ulaşırız” ifadelerini kullandı.



"Dünyadaki en büyük mutluluk diyebilirim"

Fiziksel engelli Cemresu Oktem'in Ankara'da devam eden tedavisinin ardından desteksiz olarak ilk adımlarını atması Vali Sezer ve davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Duygularını aktaran 5 yaşındaki Cemresu'nun annesi Gülistan Oktem, "Yürümesinde bir problem vardı. Bu projeye dahil olunca fizik tedavinin sık sık olması neticesinde Cemre desteksiz yürümeye başladı son zamanlarda. Bunun için çok mutluyuz. Anne ve baba için çok güzel bir duygu çocuğunun yürümesi. İnşallah koştuğu günleri de göreceğiz. Bunun bizim için dünyadaki en büyük mutluluk diyebilirim. Yürümesi, konuşması, yaşıtları gibi okula gitmesi en güzel duygu" diye konuştu.

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