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Kırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti

DHA

Kırıkkale'de sel sonrası hasar tespiti


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de sağanak ardından sel baskınlarının yaşandığı Delice ilçesinin Çerikli beldesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Delice ilçesinde dün akşam başlayan sağanak etkili oldu. İlçeye bağlı Çerikli beldesinde bulunan Çıtırık Dersi taştı. Sel sularıyla cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve dükkanları su bastı, kümes hayvanları telef oldu. Selin beldede açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda dükkanın zarar gördüğü, caddelerin çamur yığınına dönüştüğü görüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Çerikli Belediyesi ekipleri tarafından temizleme çalışması başlatıldı. Ekipler cadde ve sokakları yıkadı, esnafa yardım etti. Ayrıca, başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-06-13 17:14:50

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