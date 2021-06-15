Kırıkkale'de aranan 7 firari cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan 7 firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu neticede hırsızlıktan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A., hırsızlıktan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Z., hırsızlıktan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.Y., suç delillerini yok etmekten 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ö., başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlamaktan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma, taşıma suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 7 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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