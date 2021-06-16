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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, bahçeleri su bastı

DHA

Kırıkkale'de sağanak; dere taştı, bahçeleri su bastı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, aniden kuvvetli yağış etkili olurken, merkeze bağlı Ahılı köyündeki dere taştı, yollar ve bahçeler sular altında kaldı.
Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, merkeze 25 kilometre uzaklıktan bulunan Ahılı köyündeki derenin taşmasına neden oldu. Taşkınla meyve ve sebze ekili bahçeler ile yolları su bastı. İhbar üzerine köye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.
Köy halkından Cengiz Ölmez, sağanak sonrası bahçelerin sular altında kaldığını söyleyerek, "Komşularımızın, hemşehrilerimizin çok büyük zararı var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-06-16 17:39:17

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