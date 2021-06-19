Kümeste yılan paniği Yahşihan itfaiyesinden kümeste yılan avı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir tavuk kümesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa bir kümese girdi. Yahşihan ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde müstakil bir evin kümesine giren yılanı paniğe neden oldu. Kümes hayvanlarının hareketlerinden şüphelenen üretici, içeriyi kontrol edince burada büyük bir yılan olduğunu gördü.

Kendi imkanlarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkaramayan üreticinin yardım talebi üzerine adrese Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye erleri, kümesteki yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Eline aldığı özel aparatla kümese giren itfaiye eri, kısa sürede yılanı yakalayarak bir torbaya koyup muhafaza altına aldı.

Yılan, itfaiye ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

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