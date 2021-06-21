Nüfus Müdürlükleri 'YKS' için açık olacak

Kırıkkale Valiliği, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Merkez ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüğünün hafta sonu belirli saatlerde açık olacağını duyurdu.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021YKS) 2627 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Kırıkkale Valiliği de, öğrencilerin bu süreçte mağdur olmaması için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.0017.00, 27 Haziran 2021 Pazar günü 07.001530 saatleri arasında merkez ilçe ve Yahşihan İlçe Nüfus Müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır" denildi.

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