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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Apartmanda yangın paniği: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

İHA

Apartmanda yangın paniği: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale’de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1’i bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkez Rasattepe Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde bir apartmanda sabaha karşı çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının dumanı önce daireyi ardından da tüm apartman boşluğunu sardı.

Mesaiden dönen bir komşu, oluşan koku ve çıkan dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın elektriğinde oluşan sorun nedeniyle açılmayan bina kapısı itfaiye ekiplerince yerinden sökülerek açıldı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkan alevlere müdahale ederken dairelerde mahsur kalanlar tahliye edildi. Yan apartmanlarda oturan aileler de tedirginlik sebebiyle sokağa çıkarken büyük panik yaşandı.

Sağlık ekipleri apartmandakileri megafon ile uyardı
Binaya uzatılan merdiven ile dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri de kurtarıldı, bir muhabbet kuşu da telef oldu. Belirtilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, apartman sakinlerini megafon ile pencere ve balkonlara çıkıp temiz hava almaları noktasında uyardı. Tamamen tahliye edilen apartmanda dumandan etkilenen 1’i bebek 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangının çıktığı daire tamamen yanarken eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

"Kapı kilitlenmiş durumdaydı"
Televizyon izlediği esnada dumanı fark ettiğini anlatan Metin Özüak, "İşten gelmiş evde oturuyordum. Sonrasında bir gürültü geldi ve sese çıktım. Duman yükseldiğini gördüm ve hemen 112 Acil Servisi aradım. Karşı binadan koku geldiğini ve yoğun bir duman olduğunu bildirdim. Sonrasında acil servis ekipleri hemen geldiler, müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri geldi ve kapılar açıldı. Elektrik kontağında problem olduğu için kapı kilitlenmiş durumdaydı. Kapılar açıldı. İçeriden çıkan komşularımız vardı. Sağlık ekipleri ambulansta hemen kendilerine müdahale etti" dedi.

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