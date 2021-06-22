Kırıkkale'de belediyenin temizlik işçilerine Covid-19 aşısı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçilere, mobil ekipler tarafından iş yerlerinde Covid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın, Covid-19 salgınıyla mücadelede sürdürülen aşılama programında SGK'lı tüm çalışanların aşı randevularının açıldığı açıklamasının ardından Kırıkkale Belediyesi, çalışanlarının aşılanması için harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrası mobil ekipler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne geldi. Temizlik işçilerine burada Covid-19 aşısı uygulandı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Çalışanlarımızın aşılanmaya gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Aşılanan kitlenin çoğalması ve toplumsal bağışıklığın gelişmesi ile daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-06-22 16:56:29



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