Kırıkkale'de araması bulunan 5 firari yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan 5 firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu neticede hırsızlıktan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.D., kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D., alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K., köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasındaki taşınmazlara tecavüz suçundan 3 bin lira kesinleşmiş idari para cezası ile aranan Ş.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli 5 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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