Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu

DHA

Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu


Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bulunan İl Özel İdaresi'nin bahçesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın sonucu yaklaşık 20 ağaç küle döndü.
Yangın, dün akşam saat 21.15 sıralarında Yahşihan ilçesinde bulunan Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi bahçesindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürdü. İl Özel İdaresi bahçesinde bulunan yaklaşık 20 ağaç yangın sonucu küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-06-24 04:43:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
YEREL HABERLER Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde yangın paniği
Nikah törenine askeri kamuflaj ile katıldı
YEREL HABERLER Nikah törenine askeri kamuflaj ile katıldı
Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Gerçeğini aratmadı, itfaiyeden dolum tesisinde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Gerçeğini aratmadı, itfaiyeden dolum tesisinde yangın ...
Kırıkkale'de araması bulunan 5 firari yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de araması bulunan 5 firari yakalandı
Kırıkkale'ye gelen 'Yürüyen Sahne', 'Kuzu Maydanozun Maceraları' oyunuyla çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Kırıkkale'ye gelen 'Yürüyen Sahne', 'Kuzu Maydanozun ...
Kırıkkale'de çocukların tiyatro heyecanı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de çocukların tiyatro heyecanı
Kırıkkale Belediyesi personeline Covid-19 aşıları uygulanıyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Belediyesi personeline Covid-19 aşıları ...
Yahşihan’a modern su depoları
YEREL HABERLER Yahşihan’a modern su depoları
Kırıkkale'de belediyenin temizlik işçilerine Covid-19 aşısı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de belediyenin temizlik işçilerine Covid-19 ...
Kirpi- kedi kardeşliği
YEREL HABERLER Kirpi- kedi kardeşliği
Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu Aynı kaptan beslenen ve su içen kedi ile kirpi gülümsetti
YEREL HABERLER Kirpi ile kedilerin şaşırtan dostluğu Aynı kaptan ...
Kırıkkale'de 5 katlı apartmanda yangın; 1'i bebek, 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 5 katlı apartmanda yangın; 1'i bebek, 4 ...
Apartmanda yangın paniği: 1’i bebek 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanda yangın paniği: 1’i bebek 4 kişi dumandan ...