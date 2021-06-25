Kavşakta kaza: 6 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de otomobilin, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Yusuf Y. (44) yönetimindeki 34 CHB 306 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hayrettin D. yönetimindeki 54 AV 918 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden Yusuf Y. ile araçlardaki Muhammet Sadık D. (16), Fadime D. (6), Melisa D. (20), Nurbanu D. (14) ve Ferdi A. (44) yaralandı.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-06-25 14:42:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.