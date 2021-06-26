Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, KırıkkaleKırşehir kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 FT 1836 plakalı otomobil, tehlikeli viraja hızlı girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak sağ taraftaki toprak alana çarparak durabildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.K. ile yolculardan S.K., A.K. ve R.K., buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı ...
Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak
YEREL HABERLER AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından ...
Kavşakta kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta kaza: 6 yaralı
Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı
Şiddetli yağmur Kırıkkale'de yolları göle çevirdi Yayalar ayakkabılarını çıkarıp yolun karşısına geçti
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur Kırıkkale'de yolları göle ...
Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştiriyorlar Kozanın ipeğe dönüşüm yolculuğu böyle başlıyor Naciye Şenses: "Onların yemek saatlerini geciktirince çok üzülüyorum" Ahmet Şenses: "Bir ipekböceği 800 ile bin 200 metre ipek üretiyor"
YEREL HABERLER Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ...
Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile buluşuyor 'Mehmetçik ve Şehit Anneleri Kavuşması' etkinliği
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şehit anneleri Mehmetçik ile ...
Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, 20 ağaç kül oldu
YEREL HABERLER Kırıkkale İl Özel İdaresi bahçesinde çıkan yangında, ...