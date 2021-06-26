Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleKırşehir kara yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 FT 1836 plakalı otomobil, tehlikeli viraja hızlı girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak sağ taraftaki toprak alana çarparak durabildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü F.K. ile yolculardan S.K., A.K. ve R.K., buradaki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.