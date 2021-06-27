Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kamerada Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kamerada Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı

İHA

Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kamerada Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı

Kırıkkale’de Kızılırmak’a düşen ve akıntıya kapılan şahıs, boğulmaktan itfaiye çavuşunun son andaki hamlesi sayesinde kurtarıldı.
Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaattin Mahallesi'nde bulunan aile parkı yakınlarında gezinen 42 yaşındaki Yasin Keskin, bir anda Kızılırmak’a düştü. Akarsuda sürüklenen Keskin, bir ağacın dallarına tutunarak durabildi.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ile Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Bu esnada vatandaşlar da Keskin’e ağaç dallarını bırakmaması için sık sık çağrıda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kızılırmak’ta bulunan Yasin Keskin’i kurtarmak için çalışma başlattı. Yorgun düşen Keskin, tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak kendini Kızılırmak’ın akıntısına bıraktı.
Şahsın ırmakta sürüklendiğini gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar, peşinden giderek kısa sürede yakaladı. Yüzme eğitimli itfaiye çavuşu Çavdar, boğulma tehlikesi geçiren Keskin'i su üstünde tutmaya çalışırken uzun uğraş sonucu kıyıya çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasin Keskin, hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kızılırmak'a düşen şahsın kurtarılma anı da cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı ...
Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak
YEREL HABERLER AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından ...
Kavşakta kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta kaza: 6 yaralı
Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı