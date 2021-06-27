Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit parkelerle, köy yollarımızı düzenliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit parkelerle, köy yollarımızı düzenliyoruz”

İHA

Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit parkelerle, köy yollarımızı düzenliyoruz”

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Balışeyh ve Keskin ilçeleri ile merkeze bağlı Ahılı köyünde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Balışeyh/Işıklar köyü yakınlarında faaliyet gösteren İl Özel İdaresine ait Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Sezer, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste üretilen beton ve kilit parkelerle köy yollarının düzenlendiğini ifade eden Vali Sezer, ardından Balışeyh ilçesine bağlı Ulaklı ve Beşbıçak köyleri arasında devam eden beton yol çalışması ile Ahılı Köyü kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Yol çalışmalarının son durumuyla ilgili İl Özel İdare yetkililerinden ve yol çalışmalarını yürüten yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını belirten Vali Sezer, işçilere kolaylıklar diledi.
Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleri, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Keskin Belediyesi işbirliği ile Keskin’de devam eden sokak sağlıklaştırma projesinin uygulandığı alanda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Sezer, çarşı esnafına da hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.
Ziyaret ve incelemelerinde Vali Yunus Sezer’e, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgiler eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kamerada Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda ...
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı ...
Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz sınava girecek öğrencileri unutmadı
AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından kurtulacak
YEREL HABERLER AK Parti'li Can: MKEK, özelleşme baskısından ...
Kavşakta kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta kaza: 6 yaralı
Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı