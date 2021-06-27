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Dumanlar yükselen otomobil için vatandaşlar seferber oldu Kimi müdahale etti, kimi diğer araçlardan yangın tüpü istedi

İHA

Dumanlar yükselen otomobil için vatandaşlar seferber oldu Kimi müdahale etti, kimi diğer araçlardan yangın tüpü istedi

Kırıkkale’de seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselen otomobile müdahale eden vatandaşlar yoğun uğraş verdi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanın çoğalması üzerine otomobilini yol kenarına park eden sürücü aşağıya indi. Yangın tüpü ile çıkan dumanlara müdahale eden sürücü başarılı olamadı. Çıkan dumanları gören diğer sürücüler de durarak yardımcı olmaya çalıştı. Olay itfaiye ekiplerine de bildirildi. Yükselen dumanların artması üzerine olay yerindeki diğer sürücü ve yolcular, kendi yangın tüpleriyle dumanlara müdahale etti. Bu da yeterli olmayınca kara yolunda ilerleyen diğer araçlardan yangın tüpü sorarak otomobili kurtarmaya çalıştılar. Çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesi ile yangın çıkmadan duman bastırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Çevredeki diğer vatandaşlar ise bir yandan çalışmaları izlerken, diğer yandan da cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi.

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