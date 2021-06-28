Kızılırmak’ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı Kendi canını hiçe sayarak suya atlayan itfaiye çavuşu ayın elemanı seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak’ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı Kendi canını hiçe sayarak suya atlayan itfaiye çavuşu ayın elemanı seçildi

İHA

Kızılırmak’ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı Kendi canını hiçe sayarak suya atlayan itfaiye çavuşu ayın elemanı seçildi

Kırıkkale’de Kızılırmak’a düşerek akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçiren şahsı son andaki hamlesiyle kurtaran itfaiye çavuşu Deniz Çavdar, "Bu gibi durumlarda fazla vaktimiz yok. Hemen anlık karar vermek zorundasınız. Sonunda Allah nasip etti de kurtardık" dedi.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Alaattin Mahallesi’ndeki parkın yakınlarında gezinen Yasin Keskin (42), dengesini kaybederek Kızılırmak Nehrine düştü. Akarsuda sürüklenen şahıs, bir ağacın dalına tutunarak durabildi. Durumu fark eden vatandaşlar da olayı bildirerek yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, suda bulunan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Yorgun düşen şahıs, tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak Kızılırmak’ın akıntısına kapıldı. Şahsın ırmakta sürüklendiğini gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar, kendi canını hiçe sayarak Kızılırmak’a atladı. Çavdar, yüzerek yakaladığı şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan şahıs tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yahşihan’da ’ayın elemanı’ seçildi
Olayı haber alan ve vatandaşlar tarafından çekilen kurtarma görüntülerini izleyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, itfaiye çavuşu Deniz Çavdar’ı makamında ağırladı. Burada bir süre Çavdar ile sohbet eden Başkan Türkyılmaz, canını hiçe sayarak suya atlayan ve vatandaşı kurtardığı için kendisine teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz, ’ayın personeli’ seçilen Çavdar’a altın hediye etti.

"İtfaiyeciliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha ispatladılar"
İtfaiye çavuşu Deniz Çavdar’ı tebrik eden Başkan Osman Türkyılmaz, "Yahşihan Belediyesi olarak her ay kurumumuzda ayın elemanı seçiyoruz. Deniz bu ay bunu iki kez hak etti. İlki zaten çalışkanlığı, dürüstlüğü ve ekibine uyumu ile beraber itfaiyeden hak etmişti. Aynı zamanda dünkü talihsiz olayda vatandaşımıza vermiş olduğu özgüvenli girişimi ile beraber Türk itfaiyecilerinin görünmez kahramanlarından biri olduğunu bize ispatladı. Şöyle düşününce itfaiyenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sadece bir yangınla değil sokak hayvanını kurtarırken, bir kediyi kurtarırken, bir insanı kurtarırken isimsiz kahramanlar onlar. İtfaiyecilik mesleğinin de kutsal bir meslek olduğunu böyle olaylarda bir kez daha ispatladılar. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki çalışma arkadaşıyız, iyi ki sizin gibi özverili insanlar var" dedi.

"Bu gibi durumlarda fazla vaktimiz yok"
Yaşananları İHA muhabirine anlatan Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar ise, o anda saniyeler içerisinde karar vermesi gerektiğini söyledi. Çavdar, "Vatandaş orada boğulmak üzereydi. Kurtarma ekibini bekledik. Normalde bizim girmemiz kurtarma ekibinden sonra oluyor. O esnada vatandaş da yorgun düşmüştü. Orda anlık karar vermemiz gerekiyordu. Belki 10 saniye, 15 saniye belki de daha az bir sürede düşünmemiz gerekiyordu. Bu gibi durumlarda fazla vaktimiz yok. Hemen anlık karar vermek zorundasınız çünkü bir can orada. O anda ekip arkadaşlarımla istişare ettik kısa bir süre içerisinde. Onlar da bana güvendi. O anda suya girdim. Allah da bana bu kurtarma fırsatını verdi. O da boğulabilirdi, ben de boğulabilirdim. Epey bir uğraştık orada çaba verdik. Sonunda Allah nasip etti de kurtardık" diye konuştu.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak bu tarz konularda eğitimli olduklarından bahseden Çavdar, "Biz itfaiyeye geldiğimizden itibaren Başkanımız Osman Türkyılmaz, Kocaeli’nde bir eğitim programı oluyor. Sağ olsun ona gönderdiler. Normalde oraya sayılı ekipler gidebiliyor eğitim almak için. Başkanımızın ve itfaiye müdürümüzün ikili ilişkileri ile oraya gitme ve orada eğitim görme fırsatı bulduk. Orada 20 günlük bir eğitim programımız oldu. Aldığımız teorik eğitimi ekip arkadaşlarımızın verdiği desteklerle birleştirince güzel bir sonuç ortaya çıktı. Yanımda olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dumanlar yükselen otomobil için vatandaşlar seferber oldu Kimi müdahale etti, kimi diğer araçlardan yangın tüpü istedi
YEREL HABERLER Dumanlar yükselen otomobil için vatandaşlar seferber ...
Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit parkelerle, köy yollarımızı düzenliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit ...
Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kamerada Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda ...
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı başladı
YEREL HABERLER Sınava son anda yetiştiler Kırıkkale'de YKS heyecanı ...