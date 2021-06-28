Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de sahte içki içtikten sonra zehirlendiği iddia edilen 62 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Gürler Mahallesi Tamer Sokak’ta ikamet eden 62 yaşındaki İ.T., evinde sahte olduğu iddia edilen içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.