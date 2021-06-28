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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 16 kilogram eroin ele geçirildi

İHA

Kırıkkale'de 16 kilogram eroin ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 paket içerisinde 16 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu olaylarının engellenmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde ekipler, bir araçla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Söz konusu aracı takibe alan ekipler, denetim noktası üzerinde durdurdu.
Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramalarda araç içerisinde zulalanmış 31 paket toplamda 16 kilo 55 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında D.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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