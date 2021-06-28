Jandarma çiftçileri anız yangınına karşı drone ile uyardı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anız yangınlarına karşı çiftçilere drone ile broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından anız yakmanın toprağın dengesini olumsuz yönde etkilemesi ve çevreye onarılması mümkün olmayan zararlar verdiği gerekçesiyle "Anız Yakan Geleceğini Yakar" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda kent genelindeki tüm çiftçilere yönelik köy ile kasabalarda hasat zamanı öncesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinatörlüğünde sürdürülen proje kapsamında ilk olarak kolluk personeline eğitimler verildi. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çiftçilere dağıtılmak üzere 10 bin broşür ile bin afiş hazırlandı. Broşürler ekipler tarafından çiftçilere tek tek dağıtılırken afişler ise köy odaları, camiler, muhtarlıklar ve vatandaşların görebileceği yerlere asıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, tarlada çalışan çiftçilere yönelik de farklı bir uygulama yürüttü. Ekipler, bazı çiftçilere broşürleri drone yardımıyla ulaştırdı. Köy ve kasabalarda önleyici kolluk faaliyetleri sırasında vatandaşlarla karşılaşan jandarma devriyelerince çiftçilere anız yakmanın zararları konusunda da yüz yüze bilgilendirmelerde bulunuldu. Anız yakanların cezalandırılacağı hatırlatılırken vatandaşların da bunu görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesi istendi.

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