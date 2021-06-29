Kırıkkale'de park halindeki 2 minibüs yandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, park halindeki 2 yolcu minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Selim Özer Mahallesi Vatan Caddesi'nde park halindeki 71 M 0189 plakalı yolcu minibüsü, sabah saatlerinde alev aldı. Kısa sürede aracı saran alevler, yanında bulunan 71 M 0172 plakalı minibüse de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında araçlar, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-06-29 12:40:25
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