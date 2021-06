Şehit aileleri ve gazilere özel 'piknik alanı' Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin: "Özel günlerde burada bin kişi misafir edilebilir" "Kırıkkale’de bir ilk olması da gurur meselesi"

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için Kızılırmak kenarına yapılan piknik park alanı beğeni kazandı.

Türkiye’de nüfusuna oranla en çok şehidi bulunan şehir olan Kırıkkale’de, Bahşılı Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilerin rahatça vakit geçirebilecekleri piknik park alanı yapıldı. Bahşılı ilçesi Ata Dönmez Mahallesi'nde, Kızılırmak kenarında açılışı gerçekleştirilen park içerisinde yeşil alanlar, kamelyalar ve nehre sıfır cam zemin bulunuyor. Kimliklerini göstererek burayı kullanabilecek şehit yakını ve gazilere, çay ve kahve ikramları da Bahşılı Belediyesi tarafından yapılıyor. Kırıkkale'de ilk olarak hayata geçirilen alanın bakımları da düzenli olarak yapılıyor.



"Özel günlerde burada bin kişi misafir edilebilir"

Yapılan piknik alanı ile ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, güzel bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi. Başkan Tekin, "Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinden 11 kilometre ırmak geçiyor. Buralar atıl durumdaydı, akşamları istenmeyen davranışların yaşandığı ve merkeze yakın olan bir yer. Kırıkkale’den de buraya çok fazla insan geliyor. Biz burayı nasıl rehabilite ederiz diye düşündük. Merkezimiz gibi Bahşılı’da da şehitlerimiz var. Bu 2 bin 500 metrekare alanı rehabilite ettik. Bunların tamamen çizimlerini falan yaptırarak ırmak üzerine güzel bir alan oluşturduk. Özel günlerde yaklaşık bin kişi burada misafir edilebilir" dedi.



"Kırıkkale’de bir ilk olması da gurur meselesi"

Ailelerin buraya gönül rahatlığıyla gelebileceklerinin altını çizen Başkan Tekin "Buraya gelecek aileler için sürekli güvenliğimiz olacak burada. Kimliklerini gösterip girecekler ve sadece yiyip içip gidecekler. Temizliklerini biz yapacağız, elden geldiğince ikramlarını biz yapacağız. Bir nebze de olsa onların yaptıklarına karşı biz de bir katkıda bulunmak istedik. Çok olumlu karşılandı. Aileler geldi öncesinde. Duygulandılar ve çok mutlu oldular işin açıkçası. Kırıkkale’de bir ilk olması da gurur meselesi. Şehit yakınları ve gazilerimiz bizim her şeyimiz. Onlara ne yapsak az” ifadelerini kullandı.



"Umut ediyoruz ki bu proje Türkiye geneline yayılır"

Örnek bir uygulamaya imza atıldığını belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, "Şehit yakını ve gazilerimiz aileleri ile beraber gelip istediği zaman burada nezih bir ortamda vakit geçirebilecekler. Bu Türkiye geneline örnek bir uygulama oldu. Kırıkkale nüfusa göre en çok şehit veren illerimizden birisi. Burada da bizim yanımızda olmak, manevi destek sağlamak çok önemli. Bu bizi güçlendiriyor. Umut ediyoruz ki bu proje Türkiye geneline yayılır. Buranın ayrı bir özelliği de Kızılırmak’a sıfır olması. Su sesiyle beraber güzel farklı bir ortam oldu. Bizler sadece şehitlikler, dernek ziyaretleri oluyordu. Burası da bizim için güzel oldu. Umarım tüm şehit yakınları ve gazilerimiz her yerde böyle ağırlanırlar. Burası bizim oldu artık. Başkanımız da her zaman bizim yanımızda oldu sağ olsun" diye konuştu.

