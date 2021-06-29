Otomobil evin bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil evin bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

İHA

Otomobil evin bahçe kapısına çarptı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçe kapısına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, saat 17.20 sıralarında Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2123. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 06 TNZ 92 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe kapısına çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü R.Ö., ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise maddi hasarın oluştuğu otomobilde tedbir aldı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de araması bulunan 6 firari yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de araması bulunan 6 firari yakalandı
Kırıkkale'de cadde ve sokaklar çiçekler ile renkleniyor
YEREL HABERLER Kırıkkale'de cadde ve sokaklar çiçekler ile ...
Parktan evine hortumla şu çeken şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Parktan evine hortumla şu çeken şahıs yakalandı
Şehit aileleri ve gazilere özel 'piknik alanı' Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin: "Özel günlerde burada bin kişi misafir edilebilir" "Kırıkkale’de bir ilk olması da gurur meselesi"
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilere özel 'piknik ...
Kırıkkale'de park halindeki 2 minibüs yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de park halindeki 2 minibüs yandı
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü Alev alev yanan dolmuşlar hurdaya döndü
YEREL HABERLER Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü Alev ...
Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i ...
Jandarma çiftçileri anız yangınına karşı drone ile uyardı
YEREL HABERLER Jandarma çiftçileri anız yangınına karşı drone ile ...
'Adam' ile aramada otomobilde 16 kilogram eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Adam' ile aramada otomobilde 16 kilogram eroin ...
Kırıkkale'de 16 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 16 kilogram eroin ele geçirildi
Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenen bir kişi ...
Kızılırmak’ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye çavuşu o anları anlattı Kendi canını hiçe sayarak suya atlayan itfaiye çavuşu ayın elemanı seçildi
YEREL HABERLER Kızılırmak’ta sürüklenen şahsı kurtaran itfaiye ...
Dumanlar yükselen otomobil için vatandaşlar seferber oldu Kimi müdahale etti, kimi diğer araçlardan yangın tüpü istedi
YEREL HABERLER Dumanlar yükselen otomobil için vatandaşlar seferber ...
Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit parkelerle, köy yollarımızı düzenliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Sezer “ Tesisimizde ürettiğimiz beton ve kilit ...
Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı, o anlar kamerada Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı
YEREL HABERLER Kızılırmak'ta sürüklenen şahıs boğulmaktan son anda ...