Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, KırıkkaleÇorum D200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 35 ARU 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sürücü M.A. kazadan yara almadan kurtulurken yolculardan G.A. ile N.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.