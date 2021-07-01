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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "(MKE'nin anonim şirkete dönüşmesi) MSB'ye bağlı ve daha da rahat hareket edecek"

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "(MKE'nin anonim şirkete dönüşmesi) MSB'ye bağlı ve daha da rahat hareket edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) anonim şirkete dönüşmesi ile ilgili olarak, "Özelleştirme kapsamındaki bir yer çıkarıldı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı daha da rahat hareket edebilsin diye A.Ş. haline getirildi. Hiçbir çalışan arkadaşımızın da orada emekleri zayi edilmiyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale İl Başkanlığında MKE'nin anonim şirkete dönüşmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki, "Dün yasa çıktı. Özelleştirme İdaresinden alınıp Milli Savunma Bakanlığına bağlanması konusuydu. En çokta Ramazan Bey bu işle ilgilendi. Özelleştirme kapsamındaki bir yer çıkarıldı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı daha da rahat hareket edebilsin diye A.Ş. haline getirildi. Hiçbir çalışan arkadaşımızın da orada emekleri zayi edilmiyor. İsteği dışında, inisiyatifi dışında başka bir statüye dönüşmüyor. O yüzden burada daha büyüyen, daha gelişen, daha çok istihdam edebilecek bir ortam diye düşünüyoruz. Bunun için yaptık bu kanunu. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

"Terörün uzantısı olan bir meclisteki parti HDP"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlar üzerine kurulu bir siyaset güttüğünü de söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:
"Biz hizmet siyaseti güdüyoruz, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Onun dışında bir amacımız yok. Dışımızdaki partilere dikkat ederseniz özellikle ana muhalefet partisinin iki tane odaklandığı nokta var. Herkes bunu televizyonda haberleri izlerken görüyor. AK Parti karşıtlığı üzerine bir siyaset algısı. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Allah Allah. Ne yapacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan bir fani nihayetinde. AK Parti, insanların bir araya gelerek iyi niyetle kurduğu bir hizmet kervanı. Ne olacak gönderince, ne yapacaksınız? Onu söyleyin. Ne yapacakları belirsiz, nasıl iş tutacakları belirsiz, kiminle ortak kuracakları yarı belirli yarı belirsiz. Neden? Bir tarafına İYİ Parti’yi almışlar, güzel. İttifak ediyoruz diyorlar. Ortaklaşıyoruz diyorlar. Adını da kabul ederseniz işte ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ gibi bir şey söylüyorlar, altı daha boş. Peki, bir de utandıkları ortakları var. Söylerken yüzlerinin kızardığı, itiraf edemedikleri, onlara da idare edin millet kızar bize söylersek dedikleri, riyakârca bir tavır içerisinde sakladıkları bir parti var. O parti de yerinde duramıyor. Bizim neyimizden utanıyorsunuz diyor. 'Biz olmasaydık Ankara, İstanbul’u alabilir miydiniz?' diyor. Terörün uzantısı olan bir meclisteki parti HDP. Aralarında aslında anayasa görüşmeleri de yapıyorlar. Toplanıyorlar bakanlık bölüşümü de yapıyorlar."

"10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir bu adama bakın görün"
Algı operasyonunu ve yalan söylemeyi başarıyla yaptıklarını dile getiren Özhaseki, “İkinci işleri de başarıyla yapıyorlar tebrik ediyorum kendilerini, algı operasyonu ve yalanlar. Allah bizden ırak etsin. Üstümüzden ırak etsin. Algı ne demek arkadaşlar? Algı şu demek; olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek. Yapılmayan bir şeyi yapılmış gibi göstermek. Yani yalan söylemek. Riyakarlık etmek. İkiyüzlülük etmek. Piyasayı sosyal medyada dalgalandırmak. Fitne üretmek. Allah bizden ırak etsin. Bizim öyle bir dünyamız olamaz. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin de böyle bir dünyası var. Yalanlar üzerine kurulu bir siyaset güdüyorlar. Her taraf yalan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ilk genel başkan olduğunda ilk yalanını bana karşı söyledi. Hayretler içerisinde izledim. 10 dakikada 10 yalan nasıl söylenir bu adama bakın görün. 10 tane yalanının yalan olduğunu ispatladım. Ertesi gün yeniden başladı devam ediyor. Hiç yüzü kızarmıyor. Aynen devam ediyor bugünlerde olduğu gibi. Çocuklarımız üniversite imtihanına girecek, herkes heyecanlı, aileleri stresli, yavrularımız stresli diyor ki, ‘Şimdi öyle bir anlaşma yapıldı ki üniversiteye imtihansız girecekler.’ Kimler girecekler? Katarlılar. El insaf ya günahtır yapmayın” diye konuştu.
Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki programın ardından Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti. Özhaseki, daha sonra belediye başkanlarıyla birlikte basına kapalı olarak toplantı yaptı.

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