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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında KırıkkaleÇorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 06 BFC 678 plakalı otomobil, Kargın köyü yolundan ana yola çıkan B.Y.'nin kullandığı 71 AK 648 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan B.Y. ile H.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. Urufiye Yaktu ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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