Vali Sezer: “Huzur Köy inşallah bağımlılarımıza annelerimize bir umut olur”

Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polis Anne ve STK Buluşmaları programında konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Ülkemiz için en iyi projelerden en örnek projelerden bir tanesi olur diye temenni ediyorum İnşallah bağımlılarımıza annelerimize bir umut olur” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, En İyi Narkotik Polis Anne ve STK Buluşmaları programı gerçekleşti. Programda konuşan Vali Yunus Sezer, Huzur Köyün ülke için en iyi ve en örnek projelerden biri olması temennisinde bulundu.

Emeği geçenlerde teşekkürlerini ileten Vali Sezer, “Uzun yıllardır Sayın bakanımızın talimatlarıyla eti kemiğe büründürmek için uğraştığımız bir tesisi bugün vücut bulmuş halde hep beraber görmenin onurunu mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bağımlılarımıza annelerimize bir umut olur. Buradaki emeği geçen herkesin emekleri zayi olmaz. Ülkemiz için en iyi projelerden en örnek projelerden bir tanesi olur diye temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Vali Sezer, “Seralar kurulduğu zaman çocuklarımızı bağımlılarımızı eğitime alırken ziyaret etmiştik. Burada çocuklarımızdan bir tanesi tohumları avucunun içerisine alıp onu toprakla buluştururken şu sözü söylemişti; ‘Sayın valim inşallah biz bundan önceki kötü alışkanlıklarımızı yaşantımızı bu tohumla beraber toprağa gömüyoruz. Buradan doğacak filiz gibi yeşerecek fidan gibi inşallah yeni hayatımıza biz devam edeceğiz. Aslında Huzur Köyün ne anlama geldiğini ifade eden söz bu” diye konuştu.

Vali Sezer, yapılan konuşmaların ardından tesisi gezdirerek Bakan Soylu'ya Huzur Köy Bağımlılıkla Mücadele Merkezi hakkında bilgi verdi.

Programa; AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve davetliler katıldı.

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