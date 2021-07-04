Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Bayramda kısıtlama var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde yetiştiricilik yapan Raşit Çayırlı, kayalıklarda mahsur kalan 2 keçisini kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler, dipsiz göl mevkiindeki kayalıklardaki 2 keçinin bulunduğu noktaya gitti. Halat yardımıyla kayalıklara inen itfaiye eri, ayağı çukura sıkışan 2 keçiyi de kurtararak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.