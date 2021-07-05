Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulakyurt Barajı sulama tesisi, yıllık 17 milyon gelir artışı oluşturacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulakyurt Barajı sulama tesisi, yıllık 17 milyon gelir artışı oluşturacak"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulakyurt Barajı sulama tesisi, yıllık 17 milyon gelir artışı oluşturacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı ’Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni’nde, Kırıkkale’deki Sulakyurt Barajı’nın 25 bin 690 dekar tarım arazisini suladığını ve yıllık 17 milyon lira gelir artışı olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni’nde 4 farklı şehirde 5 projenin açılışını gerçekleştirdi.
Sulakyurt Barajı Sulama Tesisinin açılış töreninde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taratözü deresi üzerinde buluna 51 metre yükseklikteki Sulakyurt Barajı ise 25 bin 690 dekar tarım arazisini sulamakta. Şu an faal olarak çalışan sulama tesisi ile yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam oluşturacak. Bu tesisimizde cazibeli sulama sitemiyle inşa edildiği için çiftçimizin enerji yükünü çok ciddi oranda hafifletecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmanın ardından Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan sulama tesisinin açılış kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Can: "MKE’yi dünya silah devleriyle rekabet edecek hale getirdik" AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Makine Kimya'nın ayağındaki prangaları kaldırıyoruz"
YEREL HABERLER AK Partili Can: "MKE’yi dünya silah devleriyle ...
Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu
YEREL HABERLER Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından ...
Vali Sezer: “Huzur Köy inşallah bağımlılarımıza annelerimize bir umut olur”
YEREL HABERLER Vali Sezer: “Huzur Köy inşallah bağımlılarımıza ...
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar ...
Kırıkkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
İçişleri Bakanı Soylu Kırıkkale’de
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu Kırıkkale’de
Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye değildir
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Hiçbir uyuşturucunun ana vatanı Türkiye ...
Bakan Soylu: “Sadece geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar liradır” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin uyuşturucu madde yakalamalarının toplamından fazlasını, hatta bazı başlıklarda iki üç katını tek başına yakalamaktadır”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Sadece geçen yıl yakaladığımız ...
Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de çay ocağında silahlı kavga: 3 yaralı
Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ...