Kırıkkale'de iki ayrı silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde ve kent merkezinde meydana gelen iki ayrı silahlı kavgada, biri çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi TIR yolu kenarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, isminin E.B. (45) olduğu öğrenilen kişinin göğsünden tabanca ve kesici bir aletle aldığı yara ile öldüğünü belirledi. E.B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen F.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Çelebi ilçesi Yukarışıh Köyü'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda köy muhtarı İ.T. ile M.U. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. M.U. tartışmanın ardından evine döndü. Tartışmayı duyan muhtarın oğulları M.T. (15) ve Y.T.'nin (20), M.U.'nun evine gitmesi üzerine tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. M.U., evinde bulunan pompalı tüfekle muhtarın oğulları M.T.'yi karnından, Y.T.'yi ise bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.T., kaldırıldığı Karakeçili Hastanesinde hayatını kaybederken, Y.T. ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada M.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.U.'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-07-05 20:51:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.