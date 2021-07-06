Kırıkkale'de mobil aşı istasyonlarında aşılama sürüyor

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan mobil aşı istasyonunda vatandaşlar randevusuz şekilde korona virüs (Covid19) aşılarını olmaya devam ediyor.

Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'nde Millet Kıraathanesi'nde kurulan mobil aşı istasyonlarında görevli sağlık personelleri, bir yandan vatandaşları aşı hakkında bilgilendiriyor, diğer yandan da aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların onay formunu doldurup sisteme giriş yapmaları aşı olmaları için yeterli oluyor. Olası sağlık sorunlarına karşı 112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bekletildiği caddede aşılarını olanların bir süre beklemesi isteniyor.

Kırıkkale Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, özlem duyulan eski günlere maskemesafe ve temizlik kurallarına ek aşı gücü ile kavuşulacağını söyledi. İl genelindeki nüfusun yüzde 58.3'lük kesimine olan 199 bin 063 doz aşı yapıldığını belirtti.

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