Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de E.B.'yi (45) öldüren cinayet zanlısı F.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
E.B. (45), dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki boş bir arazide bıçak ve tabancayla öldürülmüş halde bulunmuştu. Bunun üzerine olayın şüphelisi F.Ş., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.