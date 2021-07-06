Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

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Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de E.B.'yi (45) öldüren cinayet zanlısı F.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.B. (45), dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki boş bir arazide bıçak ve tabancayla öldürülmüş halde bulunmuştu. Bunun üzerine olayın şüphelisi F.Ş., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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