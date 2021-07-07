Sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan eğitim verilecek

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Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için video konferans sistemi üzerinden bilgilendirme eğitimi yapılacağını bildirdi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığımız toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenimi önlemek amaçlarıyla halkımıza yönelik Mayıs 2021 itibarıyla 'başarabilirsin' temasıyla sigara bırakma kampanyasını hayata geçirmiştir. Bu nedenle www.alo171.saglik.gov.tr adresindeki 'başarabilirsin' butonundan katılım formunu doldurup kaydını yaptıran kişilere yönelik 14 Temmuz günü zoom üzerinden müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi KETEM sorumlu hekimi Dr. Emine Şanlı tarafından 'Sigaranın İnsan Sağlığı Üzerindeki Zararları' konulu bilgilendirme eğitimi verilecektir. Sigarayı bırakarak daha sağlıklı bir hayata ilk adımı atmak isteyen vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

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