İş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kırıkkale'de iş makinesi ekskavatörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı'ndaki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki iş makinesi ekskavatörün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, iş makinesinde çıkan ufak çaplı yangını büyümeden söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları yaptı. Polis, maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlattı.

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