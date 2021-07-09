Kamyonet takla attı: 1 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, KırıkkaleÇorum D200 kara yolu üzerindeki Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 71 EP 299 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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