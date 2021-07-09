Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile araması bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezasından dolayı yakalama kararı bulunan M.C., ekipler tarafından Sanayi Mahallesi Kafkas Caddesi üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2.95 gram sentetik kannabinoid ve iki ayrı paket halinde satışa hazır 0.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında işlem yapılan M.C., Keskin Cezaevine teslim edildi.

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