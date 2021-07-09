Kimyasal madde yüklü tır yandı

Kırıkkale'de seyir halindeki tırın dorsesinde yüklü kimyasal madde, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Ankara'ya istikametine seyreden B.K. idaresindeki kimyasal madde yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Dorseden yükselen dumanları fark eden sürücü B.K., yolun kenarına park ederek çekiciyi dorseden kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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