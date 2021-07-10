Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde KırıkkaleÇorum D200 karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 19 AAL 608 plakalı otomobil, A.B.’nin kullandığı 55 PM 434 plakalı kamyonet ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D. ile yolculardan B.D., O.D. F.D. ve N.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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