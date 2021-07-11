Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 04.30 sularında Ovacık Mahallesi İzmir Caddesinde meydana geldi. Park halinde bulunan İlker Köstekli´ye ait 05 ABE 75 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdürken, büyük hasar oluşan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangınla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-07-11 07:20:14



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