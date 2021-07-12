Kırıkkale'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Kırıkkale'de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte yapılan eş zamanlı tefeci operasyonda N.C., M.C., S.C. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada; 2 tabanca, 1 av tüfeği, 22 fişek, 100 Türk Lirası sahte banknot, 2 uyuşturucu sentetik ecza hapı, icra senedi, çok sayıda senet ve dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında 'tefecilik', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'parada sahtecilik' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar', 'avda ve sporda kullanılan tüfekler' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar örgü oyuncaklarla ev ekonomisine katkı sağlıyor Birbirinden renkli sağlıklı oyuncaklar beğeni kazanıyor
YEREL HABERLER Kadınlar örgü oyuncaklarla ev ekonomisine katkı ...
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
Park halindeki otomobil kundaklandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil kundaklandı
Motosikletli kuryenin 8 yaşındaki kıza çarptığı an kamerada
YEREL HABERLER Motosikletli kuryenin 8 yaşındaki kıza çarptığı an ...
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kırıkkale'de, kamyonete çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de, kamyonete çarpan otomobildeki 5 kişi ...