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Dolandırıcılardan yeni yöntem: Avukatın kiraladığı villa hayali çıktı Tatil rezervasyonu yapmak isteyenler dikkat

İHA

Dolandırıcılardan yeni yöntem: Avukatın kiraladığı villa hayali çıktı Tatil rezervasyonu yapmak isteyenler dikkat

Kırıkkale'de avukatlık yapan Ali Can Çiçek, İzmir Çeşme'de ailesiyle birlikte tatil yapmak için uygulama üzerinden rezervasyon yaptırdığı villa hayali çıkınca, dolandırıcıların kurbanı oldu.
Kırıkkale’de avukatlık yapan Ali Can Çiçek, ailesiyle birlikte Ağustos ayı için tatilini İzmir Çeşme'de yapmayı planladı. Bilindik bir uygulama üzerinden villa rezervasyonu yaptırdı. İki gecelik kiralama ücreti olarak da bin 900 Türk Lirası ödedi. Çiçek, bir süre sonra uygulamanın hata verdiğini görünce de kendisini firma yetkilisi İsmail A. olarak tanıtan şahıs ile iletişime geçti. Rezervasyonu iptal ettirme talebinde bulununca İsmail A., Çiçek'in telefon numarasını engelledi. Bu durumdan şüphelenen Çiçek, internette telefon numarasını araştırınca şoke oldu. Daha önceden de 30 kişinin bu uygulama yönteminden dolandırıldığını öğrendi.
Yaşanan talihsiz olayı İHA muhabirine anlatan Avukat Ali Can Çiçek, rezervasyon yaptırdığı villanın fotoğraflarını WhatsApp üzerinden gönderdiğini ve daha sonradan da villanın hayali olduğu belirtti.

"Bir anda hata vermeye başladı"
Bir yılın yorgunluğunu atmak için ailecek tatil planlaması yaptığını ifade eden Çiçek, "Biz, bir yılın yorgunluğunu atmak için ailemizle bir tatil planladık, Ağustos ayında. Bir villa kiralamak istedik. Aradığımız bölgeyle alakalı tek bir ilan vardı o da dikkatimizi çekti. Ortalama sayılı bir fiyattı. Daha sonrasında ben bu ilan sahibi ile iletişime geçtim. İlan sahibi ile iletişime geçtikten sonra ilan bir anda hata vermeye başladı. Ben bunun nedenini sorduğumda rezervasyon yapılmaya çalışıldığında uygulama üzerinde hata verdiği, kendileriyle alakalı olmadığı, 'isterseniz haricen görüşebiliriz' gibisinden WhatsApp ile ulaşabileceğim bir numarama verdi. Kendisiyle oradan görüşmeye devam ettik. Daha sonrasında telefon görüşmemiz oldu. Kendisi bana rezervasyon bilgilerini göndermemi istedi. Mail adresi verdi. Oraya rezervasyon bilgilerini gönderdik" dedi.

"Aynı yöntemle 30 kişiyi aynı anda dolandırıldıklarını öğrendim"
Kurumsal bir kimlikle kendilerini tanıttıklarını anlatan Çiçek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Hatta bunun karşılığında bir fatura kesileceğini, kiralayacağımız villanın da konumunu içeren bir mesaj alacağımızı söylediler. Daha sonrasında biz rezervasyon bilgilerimizi gönderdik. Ben bu şahıslardan villanın konumunu istedim. Ertesi gününde de ek bir ödeme talep ettiler. Biz bu durumları biraz yaşadığımız için tipik bir dolandırıcı davranışı olduğunun farkına vardık. Şahsın cep telefonu numarasını ben internet üzerinden aradığımda benim gibi yaklaşık 30 kişinin aynı yöntemle geçen seneden beri dolandırıldığını maalesef öğrendim. Şahsa rezervasyonu iptal etmek istediğimi söyledim. Şahıs zaten beni engelledi. Ben de soluğu savcılıkta aldım. Şahıs hakkında şikayetçi oldum. Kimlik tespiti her şeyi yapıldı. Şu an banka hesaplarına bloke konuldu. Parayı başka bankaya aktarmış. O bankaya da bloke konuldu. Yakın zamanda da parayı geri alacağız."

"Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor"
Çeşme bölgesinde bir yazlık kiralamak istediklerini dile getiren Çiçek, "Dolandırıcılarda insanların psikolojik ihtiyacını bildikleri için bu alana birazcık yönelmiş durumdalar. Bu site üzerinden çok sayıda sahte ilan olduğunda bu olaydan sonra fark ettik. Bundan dolayı da çevremize yakın eşimize, dostumuza söylüyorum. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) bu şekilde acentelere yetki belgesi verdiğini, bu belgeye sahip olmayan kişilerin bu kiralama işlemleri yapamayacağı belirtiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. TÜRSAB belgesini özellikle sorgulamasını rezervasyon yaptıkları kiralama işlemi yapacakları, firmaların TÜRSAB belgesini, TÜRSAB'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabilirler" ifadesini kullandı.

"Kurumsal kimliğe aldanarak bu ücreti ödedik"
Toplamda bin 900 lira ücret ödediğini kaydeden Çiçek, "Gecelik olarak internet sitesindeki ilanda bin 270 olarak belirtiliyordu. Daha sonrasında bu uygulama üzerinden bu rezervasyonu yapmayacağımız için komisyondan indirim yapacağını söyleyerek ücreti 950 liraya indirdi gecelik ücretini. Toplamda bin 900 lira. Tabi biz de bu şahısların samimiyetine ve kendilerine gösterdikleri kurumsal kimliğe aldanarak bu ücreti ödedik. Böyle bir talihsizlik başımıza geldi" şeklinde konuştu.

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