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Hoparlörlerden "randevusuz Covid-19 aşısı" anonsu yapıldı: Vatandaşlar aşıya koştu

İHA

Hoparlörlerden "randevusuz Covid-19 aşısı" anonsu yapıldı: Vatandaşlar aşıya koştu

Kırıkkale’de, belediye hoparlörlerinden “randevusuz Covid19 aşısı” anonsunu duyan vatandaşlar, Millet Kıraathanesi’nde aşı yaptırdı.
Kırıkkale Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Millet Kıraathanesi'nde, korona virüs (Covid19) aşısı uygulama merkezi kuruldu. Aşı randevusu alamayan ya da randevusuna yetişemeyen vatandaşlar için aşı uygulanması devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden de sık sık “randevusuz Covid19 aşısı” anonsları yapılıyor. Anonsta, “Hüseyin Kahya Mahallesi Parkı’nda sağlık görevlileri tarafından 10.00 ile 16.00 saatleri arasında randevusuz Covid19 aşısı yapılacaktır” ifadesi kullanıldı.
Dükkanını uzun süre bırakarak aşı için hastaneye gidemeyen çevre esnafı, uygulamaya ilgi gösterdi. Millet Kıraathanesi'nde, hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlar randevusuna bakılmaksızın aşı olabilecek.

"Türkiye’nin hızlı bir şekilde atlatacağına inanıyorum"
Korona virüs ile mücadelede Türkiye’nin izlediği yolun güzel olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Halilhan Eren, “Bugün buraya aşı olmak için geldim. İlk aşımızı oldum, çok şükür. Tüm Türkiye’ye sağlık diliyorum. Gayet güzel bir hizmet hastanede sıra beklemektense burada hızlı bir şekilde aşı olmamız güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Allah devlete zeval vermesin. Şu anda dünyaya bakarsak Türkiye’nin izlediği yol güzel. Özellikle yaşlılarımıza gençlerimize yavaş yavaş gelmesi Türkiye’nin hızlı bir şekilde atlatacağına inanıyorum” dedi.

"Çok güzel millette bir hizmet, anons yaptılar geldik"
3. doz aşısını yaptıran 74 yaşındaki Sebahattin Savaş, “3. aşıya geldim belediye anons yaptı. Buraya vurduralım dedik. Önceleri aile doktoruna vurdurduk. Çin aşısı vurdurduyduk. Şimdi de Alman aşısı vurduracağız. Milletimize devletimize hayırlı olsun. Çok güzel millette bir hizmet, anons yaptılar geldik. Öbüründe randevu alacağın falan şimdi böyle daha kolay oluyor bizler için” ifadesini kullandı.

"Aşıdan da hükümetten de memnunuz"
Hükümetin çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getiren 70 yaşındaki Neziha Savaş da, “Aşıdan da çok memnunuz hükümetimizden de çok memnunuz. İnşallah böyle faydalı olur. İnşallah ülkemizi de bizlere de faydalı olur. Sağlık sıhhat versin Allah. Bunu belediye söyledi. Hemen geldik” şeklinde konuştu.

"Hastane kalabalıktı burası iyi oldu"
Belediyenin anonsu üzerine aşı yaptırdığını belirten Özhan Demirtaş, “Hastaneye gitseydik orası kalabalıktı. Burası daha iyi oldu. Çarşıda işim vardı duydum hemen geldim aşımı oldum. Çok güzel bir sistem. Kırıkkale Belediyesi anons etti. Hüseyin Kahya Parkı yanında aşı olma faaliyetleri vardır. Gidebilirsiniz dediler, biz de geldik” diye konuştu.

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