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Bacağında şarapnel parçası ile yaşayan 15 Temmuz gazisi Semerci, o geceyi anlattı: "O gün ölüm korkusu hiç kimsede yoktu" 15 Temmuz Gazisi Mustafa Semerci: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü duydum. Genelkurmay’ın önüne gittim"

İHA

Bacağında şarapnel parçası ile yaşayan 15 Temmuz gazisi Semerci, o geceyi anlattı: "O gün ölüm korkusu hiç kimsede yoktu" 15 Temmuz Gazisi Mustafa Semerci: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü duydum. Genelkurmay’ın önüne gittim"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterden açılan ateş sonucu gazi olan Mustafa Semerci, sol bacağındaki şarapnel parçasıyla yaşıyor. Semerci, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü duydum. Genelkurmay’ın önüne gittim. Bir tane bayan vardı vurulduğu halde yine de çıkmadı. O gün ölüm korkusu hiç kimsede yoktu" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterle açılan ateş ile bacağından ve belinden yaralanması sonucu gazi olan Mustafa Semerci, 15 Temmuz günü yaşadıklarını Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondaki çağrısını duyar duymaz Genelkurmay Başkanlığı önüne gittiğini belirten Semerci, askerlerin başında duran bir komutanın insanlara silah doğrulttuğunu ve o sırada da helikopterden açılan ateş ile belinden ve bacağından yaralandığını söyledi.

"Helikopter geldi 45 el taradı"
Genelkurmay Başkanlığı önünde birçok insanın yaralandığını dile getiren Semerci, şunları kaydetti:
"Ben Kayaş’ta oturuyordum. Sitelerde de balon kapak mobilya işinde çalışıyordum. Eve geldiğimde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü duydum. Genelkurmay’ın önüne gittim. Oraya varana kadar saat 1112 olmuştu. Yol çok kalabalıktı. Zaten o taraftan bu tarafa da yaralı insanlar geliyordu. Bize ‘gitmeyin sıkıyorlar’ diyorlar. Biz de gittik oradaki Genelkurmay’ın önünde 34 tane asker vardı. Bir tane de başlarında komutan vardı. Baya da kalabalık olduk. Biz komutana yapmayın etmeyin diye. Komutan da kırma kolunu çekti, doğrulttu bize. Aradan bir iki dakika geçti geçmedi helikopter geldi 45 el taradı. Tarayınca da yaralanmışım zaten benim haberim de yoktu. Aşağı kardeşimin yanına gidene kadar. O gösterdi yaralanmışsın diye. Belimden ayağıma girmiş şarapnel parçası. Orada kırma kolunu çeken silahı doğrultan komutan yukarıya haber verdi. Zaten aradan çok büyük bir zaman geçmedi."

"O gün ölüm korkusu hiç kimsede yoktu"
Semerci, "İnsanları dağıtmak için sıktı ama sıkınca da ölen öldü yaralanan yaralandı. Allah bir daha yaşatmasın. Sayın Valim o gün kadının tut yaşlısından tut kimse geri çıkmadı. Vallahi kimse geri gitmedi. Allah herkesten razı olsun. Bazı insanlar namaz kılıyor. Orada herkes bir iş yaptı. Bir tane bayan vardı vuruldu halde yine de çıkmadı. O gün ölüm korkusu hiç kimsede yoktu. Ben hastaneye giriş yaptı saat 5.30 gibi eşim aramış çocuklarda bir şey var mı diye. Allah bir daha da yaşatmasın. Ayağımdaki şarapnel parçasını çıkaramadılar. Belimdeki iğne tedavisiyle çıktı. En arkada ince damar var arasında kalmış. Alırsak felç olursun dediler. Hiç aldırmadık. Sadece bir MR'a giremiyorum. Uzun süreli bunun üstünde tutamıyorum" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin düzenleneceğini ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "15 Temmuz hain darbe girişiminde bütün milletin çıplak ellerle tarihe destan yazarcasına tanklara 'dur' dediği günü ebediyen hafızamızda kalmasını unutulmamasını ve unutturulmamasını temenni ediyorum. Bunun içinde elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi ile Vatan İçin Can Verenler Derneği'ni ziyaret etti. Daha sonra şehit Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz ile bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde dualar edildi. İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve Garnizon Komutanı Albay Ali Durmuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Yakup Yeşilırmak ziyaretlerde hazır bulundu.

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