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Vali Sezer: “O gece direnmeseydik, yüzlerce yıl boyunca esaret altında kalacaktık” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: “Dizlerimizin üzerine çöktüğümüz zaman bir daha belki ayağa kalkma imkânımız olmayacaktı”

İHA

Vali Sezer: “O gece direnmeseydik, yüzlerce yıl boyunca esaret altında kalacaktık” Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: “Dizlerimizin üzerine çöktüğümüz zaman bir daha belki ayağa kalkma imkânımız olmayacaktı”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Bizim için 15 Temmuz; Malazgirt Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı gibi büyük önem arz eden direnişlerden bir tanesi. Biz o gece, o gün direnmeseydik, belki yüzlerce yıl boyunca esaret altında kalacaktık” dedi.
Kırıkkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer, “Bugün bütün şehitlerimizin manevi ruhaniyetleri aramızda eminiz ama 15 Temmuz olması münasebetiyle Kırıkkale’den de o gün o şanlı direnişe karşı, o kalkışmaya karşı, şanlı direniş sergileyerek şehit olan gazi olan sizin evlatlarınız kardeşleriniz var. Ben şehitlerimizin isimlerini burada yâd ederek, anmak istiyorum” ifadesini kullandı.

“Ak bir şekilde karşılarına, huzurlarına çıkacağız”
Şehitlerin emanetlerini sonsuza kadar taşıyacaklarını ifade eden Sezer, “Hakan Yorulmaz, Özel Hareket Polisimiz. Siirt’te Vali Yardımcısı iken beraber çalıştığımız, beraber onu tanıdığımız ve yıllar sonra nasip olup buraya geldiğimiz zaman da ailesiyle tanışma imkânı bulduk. Tertemiz yiğit bir vatan evladıydı. Onu 15 Temmuz’da şehit olarak gönderdik. Allah rahmet eylesin. Aydın Çapur yine aynı şekilde bu memleketin çok kıymetli evladıydı. O da bu şanlı direnişe katılmak için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızdan bir tanesi. Ona da Allah rahmet eylesin. Alparslan Yazıcı, Volkan Pilavcı ve Volkan Canöz, bugün hepsi aramızdalar. Rabbimden onlara da rahmet diliyorum. İnşallah bizlere bırakmış oldukları emaneti sonsuza kadar taşıyacağız ve ahirette beraber olduğumuz zaman anlımız ak bir şekilde karşılarına, huzurlarına çıkacağız” dedi.

“Belki ayağa kalkma imkânımız olmayacaktı”
“Bizim için 15 Temmuz; Malazgirt Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı gibi büyük önem arz eden direnişlerden bir tanesi” diyen Sezer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Biz o gece o gün direnmeseydik, belki yüzlerce yıl boyunca esaret altında kalacaktık. Hep aynı kelimeyi kullanıyorum; dizlerimizin üzerine çöktüğümüz zaman bir daha belki ayağa kalkma imkânımız olmayacaktı. 15 Temmuz’u böyle okumak lazım. Ülke, iç karışıklığa sürüklenecekti. Binlerce vatan evladı belki de şehit edilecekti. Binlerce vatan evladı cezaevlerine gönderilecekti. Biz, her türlü düşmana karşı göğsümüzü gere gere savaşıp ve Allah’ın izniyle mücadeleden galibiyetle çıkmışızdır ama 15 Temmuz’un bir özelliği var: Düşmanımızın ne olduğunu o gece anladık. İhanetin bu denli büyük olacağını, kendi Mehmetçiğimiz diye baktığımız insanların, kendi milletine kurşun sıkabileceğini ancak o zaman görebildik. Belki bu millet olarak yaşadığımız en ağır travmalardan bir tanesiydi. Ama Allah’ın izniyle bunu da bu mücadeleyi de başarıyla tamamladık.”
Sezer, “Ben buradan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Bütün gazilerimizi minnetle şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Millet olarak inşallah bu tür kalkışmalarla badirelerle bir kere daha karşı karşıya gelmeyiz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş tarafından verildi. Program, “Bir Ölürüz, Bin Diriliriz” oratoryo gösterisiyle devam etti.

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