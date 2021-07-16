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Kırıkkale’de 71 metrelik dev Türk bayrağı ile demokrasi yürüyüşü

İHA

Kırıkkale’de 71 metrelik dev Türk bayrağı ile demokrasi yürüyüşü

Kırıkkale’de yüzlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 71 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile "demokrasi yürüyüşü" yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin 5’inci yıl dönümünde Kırıkkaleli vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzlerce vatandaş, Mehter Takımı eşliğinde 71 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı açarak "demokrasi yürüyüşü" yaptı. Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi ve sivil toplum kurulu temsilcileri ile il protokolü vatandaşlara yürüyüşte eşlik etti.

"İyi ki bu İslam’ın son kalesindeyiz"
Programda halka hitap eden Yunus Sezer, “Az önce yürüyüş yaparken herkes parmağıyla şu karşıda görünen manzarayı gösterdi. Bir tarafta ay bir tarafta da dua açan dua eden elleri temsil eden minareleri ve gökyüzüne yükselen ezanı şerifi herkes gösterdi ve iyi ki bu memleketteyiz. İyi ki İslam âlemindeyiz ve iyi ki bu İslam’ın son kalesindeyiz. 15 Temmuz; İslam’ın son kalesini yıkmak için yedi düvelin bir araya geldiği ve içeride de taşeronlarını koordine ettiği ve dört bir yandan saldırdığı hain bir girişimdir” dedi.

"Bu devlete, bu millete, darbe yapmak istediler"
Kırıkkale, Türkiye’de ilk meydana inen şehrin Kırıkkale olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, “Bundan 5 yıl önce hain bir terör örgütü ordumuzun içerisine sızmış. Bu devlete, bu millete, darbe yapmak istediler. Rabbim onları muvaffak etmedi. Bu aziz millet onların karşısında dimdik durdu. Tanklarıyla çıktılar. Halk mı tank mı denildi. Tabii ki halk kazandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde meydana inen ilk şehirdir Kırıkkale. Henüz Cumhurbaşkanımız daha ekranlara çıkıp da milleti meydanlara davet etmeden önce Kırıkkaleli hemşerilerim bu meydanı doldurmuştu” diye konuştu.
Program, yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

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